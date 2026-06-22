L’indiscrezione: Rizzetta, dalla Reggina sfumata all’idea dell’ex dg amaranto per il Campobasso

22/06/2026 | 22:55:23

Matt Rizzetta non smette di stupire. La trattativa per acquistare la Reggina è stata impostata nel modo peggiore: si sarebbe dovuto defilare 15 giorni prima, invece si è fatto “palleggiare” fino all’ultimo minuto. Eppure il patron Ballarino aveva deciso di cedere al gruppo Lotito il pacchetto di maggioranza, situazione che si materializzerà nei prossimi giorni. Ora Rizzetta pensa di consolarsi portando a Campobasso l’ormai ex direttore generale amaranto Giuseppe Praticò. Ma non è l’unico candidato, in lizza c’è anche Domenico Verdone (ex Ascoli).

Foto: Instagram personale