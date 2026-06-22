L’indiscrezione: Reggina, è la settimana di Lotito. E c’è un nome per la poltrona di ds

22/06/2026 | 22:59:48

Questa settimana è quella giusta per completare il trasferimento della Reggina al gruppo rappresentato da Claudio Lotito. Ormai non ci sono dubbi sul fatto che la trattativa andrà in porto, svolta ormai ai dettagli. Vi avevamo parlato diversi giorni fa del coinvolgimento di Manolo Bucci, patron del Valmontone, che ha smentito e prendiamo atto. Una figura che potrebbe essere coinvolta nella nuova Reggina è quella di Carlo Susini che ha avuto un ruolo nella cavalcata della Salernitana proprio sotto la gestione Lotito. Vedremo se l’idea porterà a qualcosa di concreto.

Foto: twitter Lazio