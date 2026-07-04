L’indiscrezione: Pyyhtia, il Modena in pressing. E c’è anche il Sudtirol

04/07/2026 | 17:45:45

Niklas Pytthia, centrocampista finlandese classe 2003 di proprietà del Bologna, lascerà il suo attuale club per andare a giocare. Si è parlato molto di un suo approdo in prestito all’Avellino, ma non ci sono margini. Pytthia potrebbe tornare a Modena dove è stato fino a pochi mesi fa e il club emiliano sta insistendo. Ma c’è anche il Sudtirol, un’altra ex squadra del classe 2003.

Foto: Instagram Niklas Pytthia