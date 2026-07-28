L’indiscrezione: proposto Fullkrug, la Lazio è perplessa

28/07/2026 | 23:50:54

Niclas Fullkrug è reduce da una parentesi non troppo felice con il Milan, è tornato al West Ham per fine prestito e sta valutando diverse opzioni in giro per l’Europa. Negli ultimi giorni è stato proposto al Genoa ma anche alla Lazio. I biancocelesti cercano un altro attaccante, sognano Gimenez ma fin qui senza grandi margini di manovra, e su Fullkrug ci sono diverse perplessità che in questa fase del mercato non sono state sciolte.

foto x milan