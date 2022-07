L’indiscrezione: Praet, c’è solo il Toro. Stretta finale anche per Lauriente

Dennis Praet e il Torino: entriamo nel vivo. Ulteriore conferma che per il centrocampista ci sono soltanto i granata, mai in corsa la Fiorentina come ha spiegato e ribadito qualche giorno fa il direttore sportivo Pradè. Il Torino tratta con il Leicester, è una priorità di Juric, l’idea sarebbe quella di avere un nuovo previsto con obbligo ma limando la cifra – vicina ai 15 milioni – chiesta dal club inglese. Il Torino, dopo aver preso Radonjic, ora è alla stretta finale per Armand Laurienté, previsto un nuovo contatto con il Lorient. E non molla Maggiore per il centrocampo, pur avendo sondato sia Filippo Ranocchia che Diawara.

Foto: Twitter Torino