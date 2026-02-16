L’indiscrezione: panchina Avellino, Caserta resta in quota. E Viali…

16/02/2026 | 16:41:35

L’Avellino sta per scegliere il nuovo allenatore, questo il riepilogo delle ultimissime ore. Già da ieri sera Pagliuca non è più il nome forte, come raccontato e malgrado voci che lo indicassero in cima alla lista. Fabio Caserta resta in quota, profilo apprezzato e in attesa di sciogliere le riserve. D’Angelo piace e ci sono stati contatti, ma come già raccontato lo Spezia per ora non dà il via libera alla prese con la crisi sempre più profonda da quando è arrivato Donadoni. Ma per metterlo in discussione deve intervenire la proprietà che aveva deciso di puntare su Donadoni, una scelga rivelatasi infelice. Intanto, nella lista dell’Avellino c’è anche William Viali, proposto subito dopo pranzo.

foto sito bari