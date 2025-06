L’indiscrezione: Paixao era nella lista di Gasperini. I possibili scenari

15/06/2025 | 18:09:10

Igor Paixao è un esterno offensivo esplosivo e dalle eccellenti qualità. Il suo nome era presente nella lista di Gasperini, già dalla scorsa scorsa e l’allenatore ne aveva parlato con l’Atalanta prima che lasciasse la Dea per andare alla Roma come possibile sostituto di Lookman. Quindi non possiamo escludere che lo abbia segnalato al suo nuovo club comunque alla ricerca di soluzioni offensive. La valutazione del classe 2000 di proprietà del Feyenoord va dai 30 ai 35 milioni, non mancano le proposte dall’estero e in Serie A aveva sondato anche il Napoli.

FOTO: Instagram Paixao