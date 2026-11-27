L’indiscrezione: Napoli, nessuna offerta ma interesse alto per André del Corinthians

27/11/2026 | 22:05:57

Il Napoli è già in movimento per il prossimo mercato. Vi abbiamo parlare dei potenziali obiettivi per l’attacco (Sebastiano Esposito e Zirkzee interessano), ma arriverà a prescindere un centrocampista. Un nome che ha una posizione alta nella lista del club azzurro è quello di André, classe 2006, di proprietà del Corinthians e nel giro della Nazionale brasiliana. Stiamo parlando di un centrocampista centrale molto strutturato che può coprire altri ruoli, anche quello di trequartista. Recentemente è stato seguito anche da Juve e Milan, il Napoli lo apprezza molto. Al netto delle recenti indiscrezioni, non sono state presentate offerte, ma è una pista da non scartare. Il contratto scade nel 2029, la valutazione è di 3-4 milioni sotto i 20.

foto screen corinthians