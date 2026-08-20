L’indiscrezione: Napoli, la differenza tra Gabriel Jesus, Jackson e Zirkzee

20/08/2026 | 23:59:19

Nicolas Jackson è stato nuovamente proposto al Napoli. Nuovamente perché era accaduto un anno fa di questi tempi e il club aveva fatto altre scelte. Adesso tutto è legato alle uscite, ma possiamo aggiungere che in ogni caso è una situazione in salita per costi e condizioni. Quindi, anche i caso di una o due partenze non sarebbe semplice per il Napoli. Anzi. Il club ha studiato il dossier Gabriel Jesus, abbastanza complicato, ha fatto un sondaggio per Zirkzee seguito anche dalla Juve in caso di uscita di Jonathan David. Un’ipotesi sullo sfondo potrebbe essere – come già raccontato – Sebastiano Esposito.

Foto: Instagram Nicolas Jackson