L’indiscrezione: Napoli, la differenza tra Badiashile, Gatti e Tiago Gabriel

27/07/2026 | 23:59:26

Il Napoli deve prendere un difensore, certo, ma al netto di tutte le chiavi di lettura e delle indiscrezioni delle ultime ore in questo momento non può presentare un’offerta. Semplicemente perché servono prima le uscite e da questo non si deroga. Può arrivare un via libera da De Laurentiis per l’emergenza in corso? Sì, ma fin qui siamo in una fase di stand-by. Possiamo solo dire che il difensore che metterebbe tutti d’accordo è Federico Gatti, soprattutto Allegri che lo stima da sempre. Certo, è un destro e il Napoli cerca un mancino, ma teniamolo comunque in lista. Badiashile del Chelsea piace e non poco, si spera solo che ci siano ancora margini di manovra quando ci si potrà muovere sul mercato in entrata. Quanto a Tiago Gabriel del Lecce le qualità non discutono, ma la pista oggi non è calda.

Foto: Instagram Juve