L’indiscrezione: Mantova, vicino Begic dal Parma. Entro lunedì la risposta di Bardi

20/12/2025 | 14:30:52

Il Mantova cerca rinforzi. C’è un discorso ben avviato con il Parma per l’esterno offensivo sloveno Tjas Begic, classe 2003, che l’allenatore Modesto conosce bene. Possibile il via libera del club emiliano, la trattativa sta procedendo. Ma il Mantova sarà operativo per migliorare diversi reparti, cerca anche un portiere e l’ha individuato in Francesco Bardi che potrebbe lasciare il Palermo. Il classe 1992 darà una risposta entro lunedì, il Mantova spera di poter andare fino in fondo, in modo da consegnare a Modesto un organico più completo e competitivo.