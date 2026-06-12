L’indiscrezione: Mangia sarà il nuovo allenatore del Campobasso

12/06/2026 | 17:51:41

Devis Mangia sarà il nuovo allenatore del Campobasso, confermando quanto vi avevamo svelato nella mattinata del 7 giugno. Adesso, per qualche casa di Serie C abituata a copiare e incollare, possiamo aggiungere che manca soltanto la firma, ultimo passaggio per formalizzare l’accordo. Mangia era stato cercato dalla Casertana, ma ha accettato la proposta del Campobasso. Un’altra esperienza in Serie C dopo la buona stagione con il Team Altamura.