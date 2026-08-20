L’indiscrezione: Luis Henrique, cosa è cambiato (una settimana dopo)

20/08/2026 | 23:35:35

Torniamo su Luis Henrique una settimana dopo la famosa rivelazione di un accordo tra Inter e Roma per un trasferimento per una cifra appena sotto i 30 milioni. A noi non risultava e continua a non risultarci il fatto che il club giallorosso stia mettendo le marce alte. La situazione è ferma, nel senso che la Roma prenderebbe in considerazione per ora solo un prestito con diritto di riscatto, ma non è in pressing e sta facendo valutazioni molto profonde e senza alcun tipo di fretta. A proposito: Jones è arrivato e non era necessaria la partenza di Luis Henrique per accoglierlo e per metterlo a disposizione di Chivu. Anche questa narrazione è stata smontata dai fatti, aspettando i prossimi passaggi e le prossime mosse.

foto x inter