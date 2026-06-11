L’indiscrezione: Lecce, lungo summit con Sogliano. La proposta e l’attesa

11/06/2026 | 15:20:49

Sean Sogliano, attuale direttore sportivo del Verona, ha incontro il presidente Sticchi Damiani, tra i due c’è un rapporto di grande stima. A Sogliano il Lecce ha proposto un programma pluriennale, carta bianca, riorganizzazione del club. E anche una risposta abbastanza rapida visto che siamo quasi a metà giugno. Sogliano è tentato, ma ha un rapporto (e un contratto) con il Verona, quindi dovrà prima consultarsi con il suo attuale club e sta già lavorando per la scelta del nuovo allenatore. La risposta non tarderà, fino a quel momento possiamo fare solo cronaca. E soltanto quando il Lecce non avrà la certezza di arrivare a Sogliano penserà a nuove figure dirigenziali.

Foto: Hellas Verona Instagram