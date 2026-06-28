L’indiscrezione: Lambourde al Servette, è fatta. I dettagli

28/06/2026 | 15:05:17

Ve ne avevamo parlato in esclusiva un paio di giorni fa, adesso possiamo aggiungere che ci sono tutti gli accordi per il trasferimento dell’attaccante Mathis Lambourde, classe 2006, al Servette. Siamo in pratica allo scambio dei documenti, Lambourde si trasferirà a titolo definitivo per una cifra appena inferiore ai 2,5 milioni e con una percentuale sull’eventuale futura vendita a favore del Verona.

Foto: BeFootball