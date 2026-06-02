L’indiscrezione: la Lazio pensa al tandem Mandas-Motta. Il futuro di Provedel

02/06/2026 | 23:50:05

La Lazio vuole chiarire definitivamente la questione portieri. Nelle ultime ore c’è stato un colloquio con Mandas, la Lazio vuole affidargli la titolarità, in attesa dell’ultima eventuale decisione del Bournemouth sul riscatto. Mandas non si era lasciato benissimo con il club, ma i dialoghi stanno portando al disgelo in attesa di tirare definitivamente le somme. Al suo fianco ci sarà Edoardo Motta che ha dimostrato di avere grandi qualità, ma che deve ancora crescere sotto ogni punto di vista. Si viaggia così verso la cessione di Provedel: abbiamo già raccontato come l’Inter si sia mossa, ma nello stesso tempo il diretto interessato (scadenza 2027) vorrebbe essere un titolare. Sarà cruciale il confronto con la Lazio che farà una richiesta sul cartellino, Provedel preferisce attendere ancora, visto che Bologna (alternativa Falcone) e Fiorentina (in caso di partenza di De Gea) hanno mostrato un certo interesse. Il portiere ha memorizzato da giorni l’irruzione dell’Inter, ma ci sono alcune cose da chiarire. Per esempio, sarebbe il vice – almeno sulla carta – che guadagna più del titolare Martinez.

Foto: Instagram Provedel