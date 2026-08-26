L’indiscrezione: Juve, contatti vivi per Mateta. E su Zirkzee…

26/08/2026 | 23:50:33

Abbiamo abbiamo spiegato l’attuale posizione dell’Atletico Madrid su Sorloth. Le cose possono cambiare, ma per il momento gli spagnoli non aprono. E così anche nelle ultime ore la Juve ha mantenuto vivi i contatti con l’entourage di Mateta, in uscita dal Crystal Palace e che sta valutando altre proposte. Ma va sempre monitorata la posizione di Zirkzee, separato in casa Manchester United e con diversi club interessati, pur non essendo il centravanti classico che cerca Spalletti.

foto x palace