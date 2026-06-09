L’indiscrezione: Jhon Duran e Gimenez, sogni (quasi) proibiti della Lazio

10/06/2026 | 00:08:25

La Lazio cerca un centravanti e sta facendo qualche tentativo. Su Santiago Gimenez possiamo confermare che il profilo piace, ma non è stato possibile stabilire un contatto con il Milan alle prese con una confusione senza precedenti. Bisognerebbe poi chiarire molte cose, la disponibilità dell’attaccante, l’apertura del Milan al prestito. Insomma, siamo in una fase embrionale e non semplice. Nelle ultime ore la Lazio si è informata su Jhon Duran, colombiana classe 2003, che tornerà all’Al-Nassr dal prestito con lo Zenit. Ci sarebbe apertura per un nuovo prestito (e le concorrenti non mancano), alla Lazio le caratteristiche piacciono, ma l’ingaggio in doppia cifra non aiuta nel senso che ci vorrebbe una grande partecipazione del suo attuale club. Per ora, siamo nel campo delle perlustrazioni.

Foto: Instagram Gimenez