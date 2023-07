L’indiscrezione: Inter, la lista per il dopo Lukaku. Due preferiti e un jolly

Con la porta chiusa in casa a Romelu Lukaku, con la motivazione di alto tradimento, l’Inter dovrà dedicarsi al sostituto. Il nome di Balogun, in bella evidenza stamattina, è quello che avrebbe una logica: giovane, classe 2001, di proprietà dell’Arsenal e reduce dall’esperienza con il Reims. Confermiamo il gradimento. La valutazione è di 40-45 milioni più bonus, quindi è la situazione più costosa. Scartando alcuni nomi proposti nelle ultime ore (per esempio Zapata, seguito non troppo tempo fa, difficile l’Inter vada su Nzola, quasi un quiz Sesko che è appena andato al Lipsia per quasi 25 milioni…),bisogna tenere Morata (nel mirino di Roma e Milan), Taremi e sullo sfondo Scamacca (quest’ultimo desideroso di andare alla Roma. Il preferito di Ausilio sarebbe Hojlund che costa almeno 10-15 milioni in più di Balogun, che piace alla stessa Juve e che darebbe la preferenza al Manchester United. Quindi Hojlund e Balogun guidano il gruppo, Morata è il jolly, sono i gioielli di una lista abbastanza ristretta ma che può allagarsi.

Foto: Twitter Reims