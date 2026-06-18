L’indiscrezione: Icardi tra il rinnovo e il sondaggio del Benfica

18/06/2026 | 23:15:06

Il futuro di Mauro Icardi è incerto. A Istanbul è un idolo, il suo contratto è in scadenza ma fin qui non siamo arrivati agli accordi per il rinnovo con il Galatasary. Ma Icardi può avere mercato, ovunque, lo scorso gennaio – come raccontato – ci aveva pensato la Juventus senza poi approfondire. Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio del Benfica che potrebbe pensarci in caso di un’uscita importante nel reparto offensivo, vedremo se i portoghesi insisteranno. Ma di sicuro il mercato di Icardi può accendersi ovunque in caso di mancato rinnovo con il Galatasaray.

Foto: Instagram Icardi