L’indiscrezione: Icardi, sondaggio Real Betis. La verità sulla Lazio
18/08/2026 | 23:55:48
Mauro Icardi vuole scegliere con calma la prossima destinazione. Negli ultimi giorni c’è stato un sondaggio del Real Betis che ha chiesto informazioni, per il momento senza approfondire. Non mancheranno altre proposte che l’attaccante svincolatosi dal Galatasaray valuterà con attenzione. Quanto alla Lazio, c’è poco da aggiungere: al momento non c’è un pressing in corso, è stato fatto un sondaggio più un abbozzo di offerta, ma la situazione resta complicatissima.
Foto: Instagram Icardi