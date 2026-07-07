L’indiscrezione: Gudmundsson ha mercato, una strada porta a Bergamo
07/07/2026 | 21:40:35
Albert Gudmundsson non è sicuro di restare alla Fiorentina, in caso di una proposta da 15 milioni in su più bonus potrebbe partire. Confermiamo l’interesse dell’Atalanta, nel sul 4-3-3 Sarri lo vedrebbe come mezzala ma bisogna valutare il resto dell’organico (per esempio il futuro di Samardzic, un altro specialista che non potrebbe fare l’esterno offensivo). Proprio per questo motivo l’Atalanta ha sondato, ma senza approfondire. Gudmundsson, a lungo accostato alla Roma senza riscontri, potrebbe comunque avere altro mercato all’estero.
Foto: Instagram Fiorentina