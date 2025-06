L’indiscrezione: Gila, la verità sul PSG. E la posizione della Lazio

05/06/2025 | 23:30:21

Mario Gila è reduce da una buonissima stagione ed ha diverse sirene di mercato. Ma non ci sono grandi riscontri su un’irruzione del Paris Saint-Germain con un’offerta già presentato, per la verità non ci sono stati sondaggi approfonditi per un’irruzione imminente. La situazione va monitorata perché si tratta di un difensore centrale ambito che potrebbe giocare in diversi campionati, ma la posizione della Lazio è quella di resistere fino in fondo a meno di offerte davvero faraoniche.

Foto: Instagram Gila