L’indiscrezione: Gattuso resta in orbita Toro. Gli aggiornamenti

07/05/2026 | 14:18:05

Rino Gattuso resta un nome caldo in orbita Torino, come anticipato diverso tempo fa e malgrado altri nomi accostati al club granata. Certamente bisognerà prima dare una risposta a D’Aversa, che spera ancora nella conferma, ma il Torino da settimane sta sondando diverse piste, in modo particolare quella che porta a Gattuso. Esiste la disponibilità del commissario tecnico, ma servono gli accordi sull’aspetto economico (l’offerta per il momento non è sufficiente). La proposta sul tavolo è biennale, non triennale oppure biennale con opzione, i dialoghi andranno avanti per provare ad arrivare a un’intesa.

Foto: Instagram personale