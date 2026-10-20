L’indiscrezione: Folgore Caratese, preso Francesco Cassata

20/10/2026 | 17:10:54

La Folgore Caratese (Serie C, girone A) chiude per un altro svincolato. Dopo il portiere Sarr, è fatta per Francesco Cassata, centrocampista offensivo classe 1997, che ha raggiunto un accordo completo e che nelle prossime ore si metterà a disposizione dell’allenatore Guidi. Cassata ha alle spalle una lunga esperienza: Empoli, Juventus, Sassuolo, Frosinone e Genoa alcuni tra i club che lo hanno visto protagonista.

Foto: Instagram Cassata