L’indiscrezione: Fofana, la Roma per ora non risponde. E il muro per Gittens resta

28/08/2026 | 23:15:11

Adesso è l’Olympique Lione a cercare disperatamente una soluzione per Malick Fofana, attaccante esterno belga classe 2005. E ha contattato la Roma in mattinata per capire se il desiderio è sempre quello di procedere. Ma per ora la Roma non risponde, evidentemente sta facendo riflessioni sull’opportunità di portare avanti un’operazione costosa e che deve essere valutata all’interno di inevitabili paletti economici-finanziari. Fofana piace molto, ma il discorso deve essere valutato a 360 gradi. E la Roma non scatta: se lo scenario non cambierà, l’OL valuterà altre proposte (che non mancano). Aggiornamenti su Gittens: la Roma ci sta provando da giorni con il Chelsea, ma finora quel il muro – segnalato dal primo tentativo – è rimasto alto.

Foto: sito Ligue 1