Il Fiorenzuola ha chiuso un’operazione per le fasce. Si tratta di Antonio Fois, classe 2002, che fa un bel salto dall’Eccellenza (Giffoni Sei Casali) alla Serie C. Fois può fare il quinto oppure giocare in un centrocampo a tre. Il Fiorenzuola sarà la sua prossima tappa professionale.

Logo Fiorenzuola