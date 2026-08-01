L’indiscrezione: El Bilal Touré in uscita. Parma in vantaggio su altri due club

01/08/2026 | 17:22:56

El Bilal Touré non è stato convocato dall’Atalanta per l’amichevole contro il Feyenoord. Alla base ci sono motivazioni di mercato, l’attaccante è in uscita e sta valutando alcune proposte. Valutate tre soluzioni: Parma, Olympique Marsiglia e un altro club all’estero. Il Parma ha mosso i passi più importanti, proponendo un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni molto difficili. L’Atalanta ha dato il via libera, c’è attesa per quello di El Bilal Touré che ha dato una prima importante apertura al club emiliano e ora deve sciogliere le ultime riserve.

Foto: Instagram Touré