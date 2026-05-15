L’indiscrezione: ds Roma, resiste l’idea Sogliano. Gli scenari

15/05/2026 | 23:30:46

La Roma è alla ricerca di un direttore sportivo e molto presto scioglierà le riserve. La situazione relativa a D’Amico è semplice: lascerà l’Atalanta, piace molto al Milan ma dipenderà dal potere che avrà Giorgio Furlani all’interno di una situazione per ora ingarbugliata. Tra tanti candidati, alcuni mai davvero in corsa, meno di una settimana fa avevamo fatto a sorpresa il nome di Sean Sogliano. Quest’ultimo piace anche alla Lazio, come già raccontato in esclusiva, ma è un profilo che può essere valutato dalla Roma: ci sono conferme, in attesa di una decisione definitiva. Per questo motivo Sogliano prende tempo rispetto al rinnovo di contratto fino al 2029 che gli ha proposito il Verona, il suo contratto attuale scade tra poco più di un anno. Intanto, la Roma – come svelato nei giorni scorsi – ha fatto un sondaggio con Cristiano Giaretta, ex Udinese attualmente al Pafos.

Foto: Hellas Verona Instagram