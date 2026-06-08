L’indiscrezione: ds e allenatore Reggina, incontri in agenda

08/06/2026 | 17:07:59

Matt Rizzetta aspetta di formalizzare nelle prossime ore gli accordi raggiunti e svelati nella giornata di sabato per l’acquisizione delle quote di maggioranza della Reggina. Dopo di che avrà alcuni incontri al rientro in Italia con un paio di direttore sportivi, confermati gli scenari di qualche giorno fa: in lizza Francesco Montervino (che porterebbe Ginestra come allenatore) con Pasquale Logiudice, attualmente in ribasso Carlo Musa. Ci saranno summit tra giovedì e sabato prossimi.

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