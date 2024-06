L’indiscrezione: ds Bari, stasera il via libera del Catanzaro per Magalini

Giuseppe Magalini viaggia veloce verso il Bari, come vi avevamo anticipato diverso tempo fa. Scelta fatta da tempo, contratto biennale, bisognava soltanto liberarsi dal Catanzaro che gli aveva garantito un preliminare di contratto malgrado la scadenza del prossimo 30 giugno. Il Catanzaro avrebbe potuto depositare quel preliminare, cosa che non accadrà. E in serata Magalini quasi sicuramente sarà liberato e potrà firmare per il Bari.

Foto: logo Bari twitter