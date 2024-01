L’Alessandria sarà protagonista sul mercato di Serie C dopo la svolta societaria. Una trattativa molto concreta di queste ore riguarda l’attaccante Doudou Mangni, classe 1993, in uscita dal Lecco (una sola presenza nell’attuale campionato di B). La sua avventura in riva al lago è ai titoli di coda, Virtus Francavilla e Novara ci hanno provato ma l’Alessandria è al traguardo.

Foto: Instagram Alessandria