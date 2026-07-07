L’indiscrezione: Dodo non è nella lista del Como. Couto ai dettagli

07/07/2026 | 21:17:12

Dodo è stato accostato nelle ultime ore al Como, ma in realtà l’obiettivo di Fabregas è Yan Couto del Borussia, c’è stato un ritorno di fiamma come vi abbiamo svelato poco fa, malgrado voci opposte negli ultimi giorni. Siamo a un passo dalla definizione. Dodo resta in attesa di una soluzione, avrebbe intenzione di lasciare la Fiorentina a un anno scarso dalla scadenza del contratto. Per l’esterno resiste l’opzione Napoli che, però, in questa fase della stagione deve pensare soprattutto a sfoltire l’organico.

Foto: Instagram Fiorentina