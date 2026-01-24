L’indiscrezione: conferme sul forte interesse Roma per Methalie, ma la valutazione è alta

La Roma cerca un terzino sinistro giovane e di sicura prospettiva. Dopo aver sondato sia Fortini (la Fiorentina spinge per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2027) che Bernasconi, il sito TransferFeed ieri ha riportato un concreto interesse per Dayann Methalie, diciannovenne in forza al Tolosa. Un profilo molto interessante e segnalato in grande crescita, la Roma ha sondato e ci sta provando, la valutazione si avvicina ai 20 milioni secondo il sito che ha lanciato la notizia. Ma secondo le informazioni in nostro possesso la valutazione è superiore di almeno 6-7 milioni rispetto ai famosi 20 sulla base fissa e servirebbero anche dei bonus. Methalie viene considerato uno dei migliori giovani interpreti nel suo ruolo tra gli specialisti in giro per l’Europa.

foto sito tolosa