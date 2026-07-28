L’indiscrezione: Cheddira, il Frosinone prepara il rilancio

28/07/2026 | 20:57:42

I prossimi possono essere i giorni di Walid Cheddira destinato a lasciare il Napoli per andare a giocare. La novità degli ultimissimi minuti si riferisce al Frosinone che sta preparando un rilancio in modo da anticipare la concorrenza. E in questi giorni Cheddira ha messo in stand-by le proposte dalla Serie B proprio per aspettare il Frosinone. In ogni caso il Verona aveva abbandonato la pista Cheddira e ha preferito andare con decisione su Mulattieri (affare in dirittura nell’ambito del trasferimento di Bowie al Sassuolo).

foto x lecce