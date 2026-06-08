L’indiscrezione: Cancellieri, proposte da estero e Serie A. La Fiorentina ha sondato

08/06/2026 | 23:50:48

Matteo Cancellieri quasi sicuramente lascerà la Lazio, avendo un contratto in scadenza tra poco più di un anno senza margini di rinnovo. Nell’ultima sessione di mercato ci aveva provato con forza il Brentford, ma senza trovare gli accordi. Adesso c’è ancora qualche timida pista all’estero, assolutamente da sviluppare. In Italia la Fiorentina ha sondato nei giorni scorsi, è confermato, vedremo se approndirà.

Foto: Instagram Lazio