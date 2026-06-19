L’indiscrezione: Broja è sul mercato, ma il Cagliari non è interessato

19/06/2026 | 23:30:36

Facciamo un po’ di ordine su Armando Broja, attaccante classe 2001 ex Chelsea e di proprietà del Burnley. Diciamo subito che il Cagliari non è interessato, c’è stato soltanto una timida proposta respinta al mittente. Falso anche il diretto interessato abbia dato apertura, quando non è partita alcun tipo di trattativa. L’albanese è sul mercato, ma verranno trovate altre soluzioni. Diversi anni fa Broja aveva sfiorato il suo approdo in Serie A, lo aveva cercato il Napoli. E subito dopo anche il Milan aveva sondato, ma senza grandi sviluppi. Il Cagliari non sarà nel suo futuro.

Foto: X Chelsea