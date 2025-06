L’indiscrezione: Bologna, missione per van Bommel junior. La situazione

23/06/2025 | 09:55:44

Il Bologna è letteralmente stregato da Ruben van Bommel, considerato il perfetto sostituto di Ndoye che viaggia verso il Napoli. Al punto che nelle ultime ore c’è stata una missione in Olanda per il classe 2004 di proprietà dell’AZ Alkmaar. La valutazione è sopra i 15 milioni più bonus, ma soprattutto non è una situazione semplice perché il ragazzo ha voglia di aspettare visto che ci sono altre proposte (in Italia c’è, come anticipato nei giorni scorsi, anche la Lazio). Per questo motivo il Bologna ha provato e sta provando a forzare…

Foto: Instagram Van Bommel