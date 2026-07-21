L’indiscrezione: Belahyane, sirene turche. E anche Ratkov…

21/07/2026 | 23:40:58

Belahyane può lasciare la Lazio. Il centrocampista è i margini del progetto e si cercherà una soluzione che possa andare bene a tutti. Per il momento non ci sono proposte provenienti dalla Serie A, si può materializzare qualche sirena turca tutta da verificare. Anche Ratkov, arrivato appena la scorso gennaio, è tutt’altro che sicuro di restare. La Lazio cerca un attaccante titolare, quindi eventuali offerte per Ratkov verranno valutate.

Foto: Instagram Ratkov