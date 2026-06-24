L’indiscrezione: Artistico e il futuro, la Serie B per ora può attendere

24/06/2026 | 23:59:49

Gabriele Artistico è stato protagonista di una buonissima stagione con lo Spezia, anche se coincisa con la retrocessione in Serie C del club ligure. Ma di sicuro l’attaccante ha dimostrato tutte le sue qualità, segnando gol con una certa continuità che non sono bastati per evitare il tracollo dello Spezia. Artistico tornerà alla Lazio per fine prestito, c’è mezza Serie B in fila (ci hanno provato Avellino, Modena e Padova), ma la situazione per il momento è bloccata. Potrebbero esserci proposte dalla Serie A, tuttavia fin qui nulla di avanzato (Frosinone compreso) e riflessioni in corso.

foto sito spezia