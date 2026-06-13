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L’indiscrezione: Angelozzi-Cagliari, incontro per la risoluzione. Lo Spezia in attesa

13/06/2026 | 23:45:26

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Guido Angelozzi incontrerà nelle prossime ore il Cagliari per raggiungere un’intesa sulla risoluzione del contratto. Il direttore sportivo sarà sostituto (come anticipato) da Pietro Accardi e lo scorso 30 maggio vi avevamo svelato un incontro con lo Spezia dopo i sondaggi della Cremonese che ha poi scelto Botturi. Tra Angelozzi e lo Spezia c’è un accordo su base triennale e si tratterebbe di un ritorno. Ma prima dobbiamo aspettare che il dirigente raggiunga gli accordi per risolvere l’impegno con il Cagliari.
Foto: Instagram Cagliari