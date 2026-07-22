L’IFFHS smentisce la FIFA: per la Federazione Internazionale di Statistica sul calcio è Messi il Pallone D’oro dei Mondiali

22/07/2026 | 12:48:28

I Mondiali si sono conclusi con la Spagna in versione pigliatutto. Unai Simon è stato premiato come miglior portiere della competizione, Cubarsi come miglior giovane e Rodri come miglior giocatore dell’intero torneo. Quest’ultima assegnazione ha suscitato diverse polemiche, non solo in Argentina. Infatti, secondo l’IFFHS, ossia, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, è Leo Messi il vero vincitore del Pallone D’oro dei Mondiali. L’IFFHS ha spiegato la motivazione attraverso una nota: “Questa distinzione è determinata dall’IFFHS Overall Performance Index, una metodologia rigorosa e basata sui dati che incorpora valutazioni ponderate di partite, gol, assist e impatto nella fase a eliminazione diretta durante l’intera campagna di un giocatore ai Mondiali . Dopo un’analisi esaustiva di ogni prestazione registrata ai Mondiali del 2026, il verdetto è inequivocabile”.

A sostegno della loro tesi vi sono i numeri, chiarissimi e mai visti prima, di un giocatore di 39 anni, capace di mettere a referto 8 gol e 4 assist in 8 partite.

Hanno aggiunto: “La sua media di 8,33 su otto partite non è frutto di un’eccezionale prestazione isolata; è il risultato di un’eccellenza costante e decisiva, mantenuta dalla fase a gironi fino al fischio finale delle partite più importanti del torneo. È proprio questa costanza sotto pressione, quantificata attraverso il sistema di valutazione ponderato dell’IFFHS, che distingue un vincitore meritevole da un giocatore semplicemente eccezionale.

L’indice di rendimento IFFHS attribuisce particolare importanza all’impatto nelle fasi a eliminazione diretta, riconoscendo che la vera misura della grandezza di un giocatore in un Mondiale è la sua capacità di elevare il proprio gioco quando l’eliminazione è la conseguenza di un fallimento. Il contributo di Messi nelle fasi a eliminazione diretta è stato fondamentale per il passaggio del turno dell’Argentina e il suo punteggio complessivo, calcolato su tutti i criteri ponderati, è stato superiore a quello di qualsiasi altro giocatore valutato ai Mondiali del 2026. La commissione della federazione, guidata esclusivamente da dati statistici e dall’integrità del record di prestazioni, è giunta a questa conclusione con assoluta certezza. Lionel Messi è il Giocatore Mondiale dell’Anno IFFHS, non per sentimentalismo, non per reputazione, ma per l’indiscutibile autorevolezza dei dati”.

Foto: Instagram Messi