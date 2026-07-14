Lezione della Spagna alla Francia: 2-0 (Oyarzabal e Pedro Porro). Furie rosse in finale del Mondiale

14/07/2026 | 22:59:33

Lezione di calcio della Spagna alla Francia. Le furie rosse vincono 2-0 dominando la gara contro una Francia quasi mai pericolosa e in partita.

Ritmi blandi all’inizio, con la Francia che prova ad avere il pallino del gioco, ma la Spagna prova a pungere in ripartenza. Al 21′, ingenuità di Digne, Yamal si fionda su un pallone vagante, Digne prova a calciarlo ma colpisce l’asso catalano. Rigore Spagna. Dagli 11 metri va Oyarzabal che segna il rigore dell’1-0. La Francia non si scuote, accusa il colpo e perde anche Saliba per infortunio intorno alla mezz’ora.

Al 38′, Spagna vicina al 2-0. Azione super tra Dani Olmo e Yamal, palla in mezzo dove Upamecano per un millimetro salva su Fabian Ruiz. Una buona Spagna conduce 1-0 sulla Francia al 45′.

Nella ripresa, Deschamps si gioca le carte Konè e Doué.

La Spagna però è messa meglio e concede zero alla Francia. Gli iberici raddoppiano al 58′. Azione stupenda con Dani Olmo che imbecca Pedro Porro che non sbaglia, raddoppio Spagna. Francia annichilita che becca anche il 3-0 con Yamal, ma è fuorigioco.

Spagna perfetta, la Francia perde la bussola e nel finale subentra anche la frustrazione. Attacchi sterili dei transalpini con la Spagna che difende con ordine. Vince con assoluto merito la Spagna che centra la seconda finale della storia dei Mondiali. Delusione cocente per la Francia, surclassata dalle furie rosse.

Foto: Instagram Oyarzabal