Lewandowski, niente Arabia: in caso di addio al Barcellona resterà in Europa

12/10/2025 | 22:07:12

Come riportato da SPORT, il futuro di Robert Lewandowski non sarà in Arabia. In attesa di capire se arriverà o meno il rinnovo con il Barcellona, il centravanti polacco non ha alcuna intenzione di cedere alle sirene saudite e punta a rimanere in Europa almeno per altri due anni, così da poter chiudere la sua carriera professionale nel grande calcio. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro dell’ex Bayern Monaco.

Foto: x barcellona