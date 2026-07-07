Lettera della Croazia alla FIFA: “Protocollo VAR applicato in modo errato contro il Portogallo”

07/07/2026 | 13:47:55

Non si placano le polemiche al Mondiale. Dopo il caso Balogun, ora a protestare è la Croazia. La Federazione croata (HNS), dopo l’eliminazione ai sedicesimi contro il Portogallo di Martinez, ha inviato una lettera al presidente della FIFA Gianni Infantino. Nel mirino della Federcalcio il gol del 2-2 annullato a Josko Gvardiol: “Riteniamo che il protocollo VAR sia stato applicato in modo completamente errato e che, sul gol di Gvardiol, le regole e lo spirito del calcio siano stati traditi. Pašalić è stato segnalato in fuorigioco per un intervento inesistente di Matanović, basandosi esclusivamente sul sensore del pallone”

Foto: Instagram Dalic