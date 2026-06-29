Lenglet sbarcato in Portogallo, inizia l’avventura con il Benfica

29/06/2026 | 15:45:42

Nuova avventura per Lenglet, che riparte dal Benfica. Il difensore centrale che si unirà al Benfica, è arrivato a Lisbona poco fa per completare le formalità di rito prima dell’ufficializzazione del suo trasferimento. Il francese, proveniente dall’Atlético Madrid, ha parlato brevemente ai giornalisti al suo arrivo, dicendosi “molto felice” e ha rivelato di aver già parlato con Rui Costa, presidente del Benfica che proprio qualche giorno fa aveva annunciato l’arrivo di un difensore.

foto sito atletico