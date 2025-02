L’Empoli stringe i denti: dieci assenti contro l’Udinese

Non arrivano di certo buone notizie in casa Empoli. Il club toscano, infatti, domani alle ore 15:00 giocherà contro l’Udinese una gara molto importante in termini di classifica. Gli azzurri hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione che si trova ad un solo punto di distanza. Tornare a vincere, dunque, è la priorità. Nonostante ciò, D’Aversa si ritrova a fare i conti con una situazione interna alquanto complicata. Gli assenti per la sfida contro i bianconeri sono ben dieci: Pellegri, Sazonov, Haas, Brancolini, Solbakken, Viti, Fazzini, Anjorin, Marianucci e Ismajli.

Insomma, si tratta di un momento particolare soprattutto perché l’Empoli deve iniziare a spingere sull’acceleratore se non vorrà rischiare di crollare in questo finale. Il tecnico del club toscano, però, sembrerebbe non volerne sapere delle assenze: “Io eliminerei la parola emergenza perché si finisce per creare alibi che non mi piacciono. L’Empoli in termini di infortuni è in linea con le altre squadre”.

