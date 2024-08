L’Empoli segue Makengo. E valuta Basic

Dopo il pareggio per 0-0 all’esordio in campionato contro il Monza, l’Empoli torna a pensare al mercato. I toscani vogliono regalare un nuovo centrocampista al tecnico D’Aversa e – stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia – seguono Jean-Victor Makengo del Lorient. Ma non solo. L’Empoli valuta anche Toma Basic delle Lazio.

Foto: Instagram Lorent