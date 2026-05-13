Lega Serie A e Prefettura a lavoro per spostare il derby di Roma a domenica alle 12:30

13/05/2026 | 16:10:15

Lega Serie A e Prefettura starebbero lavorando all’ipotesi di anticipare la sfida tra Roma e Lazio a domenica 17 maggio alle ore 12.30. Niente di ufficiale, almeno per il momento, si tratta di un’ipotesi sulla quale le parti stanno lavorando per venire incontro alle esigenze di ordine pubblico. Non c’è ancora il via libera da parte della Prefettura, dunque è in corso un tentativo di mediazione.

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