Lecce, Sticchi Damiani: “Ci è stato rubato Banda. Al suo posto abbiamo preso Joel Monteiro, facendo uno sforzo inaspettato”

31/08/2026 | 18:40:34

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a minuti dall’inizio di Lecce-Roma, ai microfoni di Dazn, dell’assurda vicenda legata a Lameck Banda.

Le parole: “Devo dire che quella è stata una situazione del tutto imprevista e imprevedibile. Perdere un giocatore sotto contratto perché viene letteralmente, diciamo, rubato da un altro club rappresenta un precedente pericoloso non solo per il Lecce, ma per tutti. Quindi ci difenderemo in tutte le sedi della FIFA, ovviamente, perché è chiaramente un’ingiustizia clamorosa. Oggi abbiamo portato a termine, ora sta facendo le visite mediche, l’acquisto di Joël Monteiro, che è un giocatore che verrà a sostituire proprio Banda in quel ruolo, con caratteristiche un po’ diverse ma proprio esattamente in quel ruolo. Quindi uno sforzo di mercato in più, supplementare, proprio per sopperire a questa vicenda surreale”.

Foto: Instagram Lecce